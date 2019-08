'We love Queen' un show para fanáticos de la banda

La programación especial del Teatro Ortega con motivo de las fiestas de San Antolín incluye We Love Queen, un homenaje a la música de Queen teatralizándola y llevándola a escena, pero sin perder ni un ápice de la esencia de las canciones, y ofreciendo al público una nueva manera de escuchar, sentir y disfrutar las canciones de una de las bandas de rock más espectaculares del siglo XX.

El show, que podremos ver el próximo 4 de septiembre en sesiones que comenzarán a las 18,30 horas y a las 21 horas, a diferencia de todos los tributos realizados hasta la fecha se asemeja a una ceremonia religiosa, donde las canciones de la mítica banda británica alcanzan casi siempre la categoría de himno, a través de una liturgia emocionante y espectacular.

La compañía Yllana recuerda a la mítica banda con un espectáculo participativo, con los intérpretes y voces principales de Enrique Sequero, todo un veterano de musicales como Jesucristo Superstar, Cats o Notre Dame de París, y un joven vocalista Manuel Bartoll que entre sus trabajos más destacados se encuentran espectáculos de la talla de Shrek, el musical, Peter Pan, La Bella y la Bestia o Cántame cómo pasó de TVE.

Ambos se combinan para interpretar los clásicos de Queen y mostrar cómo dos generaciones distintas pueden sentirse atraídas por ellos. Completan la compañía cuatro músicos y seis bailarines que también hacen la función de coro.

SINOPSIS

Guiados por un "Gran Fanático” de la mítica banda Queen, que ha montado toda una catedral del Rock en homenaje y tributo a su banda preferida, los asistentes participarán en una extravagante liturgia de exaltación a la vida y obra de Queen.

Uno de los asistentes es invitado cada noche a subir al escenario para consumar con su presencia la original ceremonia. Una espectacular puesta en escena, música en directo y el sentido del espectáculo y diversión de Yllana, se juntan para crear un show cargado de buena música y rebosante de energía, y que emociona y entretiene de principio a fin.

La escenografía representa una iglesia con púlpito incluido y un trono. El espectáculo incluye detalles humorísticos, sello de gran parte de las producciones de Yllana, compañía que se inició en el género musical y que ha colaborado dirigiendo o produciendo Hoy no me puedo levantar, The Hole o Mayumana, entre muchos otros.

Los números se suceden alternando himnos, baladas y temas rockeros: Crazy little thing called love, I want to break free, la fusión entre Innuendo y Who wants to live forever o Bohemian Rhapsody, el emotivo The show must go on o el vibrante Don’t stop me now.