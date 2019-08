A Xunta ultima as obras nos centros educativos para o inicio do curso escolar

En menos dun mes arranca un novo curso escolar en Galicia, e son moitos os centros educativos que aproveitan as vacacións de verán para acometer diversas obras de mellora. As que está levando a cabo a Xunta de Galicia van a bo ritmo e, a pesar dalgún retraso puntual, dende a Consellería de Educación barallan que estean rematadas para o inicio do curso, o día 11 de setembro, prolongándose ata finais de mes no peor dos casos.

A conselleira de Educación, Carmen Pomar, agarda un inicio do curso escolar sen contratempos, tendo en conta que son moitas as partes implicadas no seu bo funcionamento. Como novidade, destaca o reforzo dos departamentos de Orientación, facendo especial fincapé na inclusión de todos os nenos e nenas. Tamén se retomará, un ano máis, o programa de formación do profesorado, co que se pretende que os docentes se adapten aos cambios da sociedade.

O CEIP de Tenorio é un dos centros galegos que está acometendo obras integrais para mellorar a eficiencia enerxética. En concreto, a Xunta inviste neste centro máis de 600.000 euros no cambio das fiestras, nun novo falso teito e colocando tarima no solo para favorecer o illamento térmico das instalacións. Ademáis, a mellora inclúe o cambio da calefacción, pasando de consumir gasóleo a biomasa. Estas obras estarán rematadas antes do inicio do curso, como adiantou a Conselleira.