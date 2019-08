Cosas de pivotes: una rodilla y una tarjeta

La rodilla izquierda de Kitoko, lastimada tras un choque contra Boulahroud el sábado, podría estar lesionada y está siendo sometido a análisis radiológicos para conocer el alcance de la misma. No es nada descabellado pensar que será baja el próximo sábado contra el Almería, lo mismo que el otro pivote del equipo, Mario Ortiz, expulsado la pasada semana, aunque el club ha presentado recurso para intentar que pueda alinearse en la segunda jornada. Si no salen bien ninguna de las dos cosas, Dani Toribio y Sergio Ruiz podrían ocupar la sala de máquinas contra el Almería.

Tras valorar las opciones reales de éxito a lo largo de toda la mañana, finalmente el Racing decidió presentar recurso contra la segunda amonestación recibida por Mario Ortiz. El problema no es que las imágenes no demuestren de manera evidente que fue una desmesura (se aprecia claramente como Mario chuta el balón y es Adrián, empujado por Figueras, el que cae sobre el santanderino), sino conseguir que el Comité de competición entienda que se trata de un error flagrante del árbitro, Gorostegui, y que la redacción del acta no refleja lo acontecido en el campo. No es fácil.

El árbitro usó uno de esas fórmulas, “hacer una entrada temeraria en la disputa de un balón”, lo suficientemente ambiguas que utilizan en las actas reiteradamente para que no se puedan rebatir.

En el Racing, y más en el racinguismo, va creciendo a medida que pasan las horas la indignación con el arbitraje, muy especialmente con Bikandi Garrido, responsable del VAR, que no consideró oportuno indicar a Gorostegui que revisara en la pantalla a pie de campo un evidente empujón a dos manos de Luis Muñoz en la espalda de Álvaro Cejudo ni, más discutible, el posible empujón de Adrián a Mario Ortiz en la acción que acabó suponiendo el único gol del partido.