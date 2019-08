El Ayuntamiento de Cuéllar vende 200 abonos de la feria taurina en el primer día de apertura de las taquillas

"Es importante dar ejemplo", ha resaltado esta tarde el alcalde de Cuéllar cuando ha esperado su turno en las taquillas de la plaza de toros para adquirir su abono para los festejos de plaza de la villa. De esta manera han dicho: "el propio alcalde se suma a la campaña #yovoyalostoros y #vuelvelaferia. Desde el equipo de gobierno hemos a postado por levantar los festejos taurinos de Cuéllar, que la gente vuelva a la plaza aún sabiendo que no es fácil, que es una tarea que nos va a costar durante estos cuatro años. Pero queremos recuperar a los vecinos de Cuéllar y de la comarca con los carteles que hemos presentado y con gestos como este, nuestra intención es demostrar que apostamos por que Cuéllar vuelva a tener una feria de identidad como la que tuvo hace años", ha explicado Fraile.

Esta mañana se han puesto a la venta los abonos en las taquillas de la plaza de toros y se podrán adquirir al precio de 50 euros en el tendido general de sol y a 100 euros en el tendido general de sombra para disfrutar de los seis festejos organizados. Los abonos se pueden comprar en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas hasta el jueves 22 de agosto y las localidades sueltas a partir del viernes 23.

Carlos Fraile se ha mostrado sorprendido y contento de cómo han ido las ventas en la primera jornada alcanzando los 200 abonos. "Es una cifra muy positiva y esperemos que se siga manteniendo ya que en comparación con el mismo día del año anterior se han vendido más abonos". Fraile ha recalcaldo la importancia de acudir a los festejos de plaza. "Si tenemos un festejo de por la tarde con una entidad suficiente y unas ganaderías acreditadas, el enciertro también va a ganar en pureza, en autenticidad y con una selección del ganado mucho mejor y más optima que si no tuviésemos festejo de tarde".

El primer edil ha explicado que la taquilla se está organizando con el interventor y la tesorera del Ayuntamiento ya que "esto no deja de ser dinero publico que tiene que estar debidamente fiscalizado y queremos dar la máxima transparencia y el interventor y la tesorera están al pie de taquilla". Fraile ha querido resolver las dudas a aquellas personas que están preguntando por los abonos de sol y sombra. Este año se ha decidido que solo haya entradas de sol y de sombra por separado respetando la barrera que separa ambos. Así ha señalado que los jubilados que de manera tradicional se situaban encima de los toriles el precio es de 50 euros para los 6 festejos mientras que el pasado año era de 49 en sol pero no incluía ni el concurso de cortes ni la exhibición y desencajonamiento que se realizará la tarde del viernes. "Este año quien saque el abono en esa zona va a salir beneficiado. También ha explicado que la mayoría de las ventas realizadas en la primera jornadas han sido de abonados de otros años que han venido el primer día, aún pudiendo esperar hasta el jueves 22 de agosto, también se han vendido abonos a gente nueva que no figuraban en el registro de años anteriores, otros que han mejorado su asiento en la plaza y otros que además de comprar su abono han adquirido alguno más para familiares y amigos.

Por último ha señalado que las últimas entradas que se van a vender serán las de la fila superior ya que según ha expresado "son peores entradas ya que se han subido las barandillas de los vomitorios por el riego de altura y hay menos visión". Por este motivo serán las últimas que se vendan para garantizar que el mayor número de personas disfrute de una visión correcta. Cabe recordar que la plaza de toros de Cuéllar es de Tercera categoría con unos 5.000 asientos.