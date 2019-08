La Generalitat Valenciana se plantea descentralizar más departamentos de la administración

El Consell no descarta descentralizar algún departamento más de la Generalitat en los próximos meses después de haber llevado a Alicante, Castelló, y Benidorm la sede de la Conselleria de Innovación, la Oficina contra la Despoblación y la Dirección General de Turismo, respectivamente.

Recordamos que la Consellería de Innovación tendrá su sede en las infrautilizadas instalaciones de la Ciudad de la Luz de Alicante. Que la dirección general de turismo se instalará en la sede del INVATUR de Benidorm. Y que la Agencia Valenciana contra la Despoblación se abrirá en la 'casa dels caragols' de Castelló, la sede del Consell en esa ciudad. Toni Such, Director General de Administración Local, está convencido de que medidas como éstas ayudan a vertebrar el territorio y acercar la administración a los ciudadanos.

Y avanza que el gobierno valenciano no descarta a medio plazo que más departamentos salgan de la ciudad de Valencia y se lleven a otros puntos del territorio. Según Such es algo que "el President Puig" tiene en mente:

El Director General de Administración Local, Antonio Such, destaca el hecho de que se aproveche las instalaciones que la Generalitat tiene en estas ciudades para no incurrir en nuevos gastos. Eso sí, admite que habrá que dotarlos de personal. Al margen de los funcionarios que pidan el traslado a estas oficinas, Such cree que serán necesarias contrataciones. En ese sentido recuerda que la Generalitat es una de las administraciones autonómicas con menos funcionarios.

Es la primera vez que un gobierno toma la decisión de sacar de Valencia algunos departamentos de la Generalitat. Algo que, según Toni Such, debería ser considerado como normal. De hecho recuerda que insituciones estatutarias como la Sindicatura de Greuges o el CES están ya en Alicante o Castelló.