Dalmau pide que no sean solo los usuarios los que paguen la AP-7

El vicepresidente del Consell y líder de Podemos en la Comunitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, en declaraciones a la SER, rechaza que los usuarios de la AP-7 paguen su mantenimiento una vez quede libre de peajes el próximo 1 de enero. Asegrura que el coste de la misma debe repartirse entre todos los españoles.

Martínez Dalmau recuerda que los usuarios de la autopista ya han pagado tres veces su coste a través del peaje. Por eso cree que ya es hora de que se circule de forma gratuita, ya que se ha convertido, en muchos casos, en la única vía de comunicación para determinadas comarcas de Alicante. El Vicepresidente no rehuye el debate del mantenimiento de la autopista pero cree que se debe enmarcar en una solución global para evitar que el gasto recaiga solo en unos.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, pide al Consell que "no hipoteque a los valencianos" con tasas en las autovías cuando se materialice la liberalización de la autopista AP-7.

El grupo popular presentará una proposición no de ley para que, entre otras iniciativas, Les Corts muestren su respaldo a ensanchar la V-21 en la entrada a la ciudad de Valencia. Además, entre las iniciativas de la proposición, se insta a que Les Corts se oponga a cualquier tipo de peaje, sea de titularidad autonómica o estatal. Barrachina reclama al Consell que si no va a gastar más, "al menos no bloquee las escasísimas inversiones por parte de Pedro Sánchez en la Comunitat".

Le contesta el síndic del PSPV PSOE, Manolo Mata, que recuerda que el Partido Popular votó en contra del mejor presupuesto de la historia para los valencianos. Por lo tanto, ahora no están en condiciones de poder exigir nada, según Mata.