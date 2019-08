Vecinos y comerciantes se quejan del abandono del Edificio del Relojero

La rehabilitación del Edificio del Relojero ya se planteó en los primeros meses de la legislatura que empezó en 2015, aunque cuatro años después todavía sigue esperando. La última decisión del consistorio fue apuntalar el inmueble a la espera de la aprobación definitiva del proyecto de rehabilitación y de construcción del edificio anexo, en el solar que hay junto a la edificación.

Los comerciantes del centro histórico de Valencia denuncian que es "una vergüenza" que el Edificio del Relojero haya estado abandonado tanto tiempo y piden al ayuntamiento que priorice su rehabilitación y la acometa cuanto antes. También piden soluciones urgentes para el solar que hay al lado y recuerdan que es un lugar muy emblemático que es necesario preservar su autenticidad.

Parte trasera del Edificio del Relojero, situado al lado del Miguelete, en la ciudad de Valencia / Cadena SER

También los vecinos piden que el ayuntamiento sea más escrupuloso con el patrimonio histórico. El presidente de la Asociación de Vecinos Amics del Carme, Toni Cassola, se queja de la "tremenda lentitud" con la que, a su juicio, se está abordando la recuperación de edificios históricos.

Cassola espera que el nuevo edifico del relojero se dedique a la ciudadanía, y no al turismo, y pide la recuperación, no solo de esa zona, si no de otros muchos barrios de Valencia que también sufren degradación.