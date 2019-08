El Ayuntamiento no paralizará la construcción de 100 viviendas junto al Duero

Francisco Guarido, alcalde de Zamora, ha confirmado a la Cadena SER que el Ayuntamiento de Zamora no detendrá el desarrollo del plan parcial Río Pallas, y la construcción de 100 viviendas junto al río en la parcela en la que estacionalmente se sitúan los "caballitos", la situada entre los 3 árboles, Avenida Cardenal Cisneros y Carretera de la Aldehuela

El alcalde, contestando a los colectivos que piden que se paralice este desarrollo, reitera que el propietario de los terrenos tiene derechos consolidados por el PGOU de 2011, y dejarlos sin efecto obligaría al Ayuntamiento a hacerse cargo de una indemnización millonaria que no se piensa asumir.

Desde el Consistorio no se valora la posibilidad de abrir con el propietario una negociación en términos no económicos. Francisco Guarido rechaza las críticas que le acusan de no llevar a efecto la postura que sostuvo en la oposición, cuando ya en 2009 se opuso a un acuerdo urbanístico, respaldado por el PGOU que Antonio Vázquez, entonces alcalde del PP impulsó en el año 2011.