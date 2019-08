Aguza: "Hemos dado un golpe en la mesa"

Un jugador que por fin se siente protagonista y encantado de la vida después de la primera jornada de Liga en el fútbol de plata.Aguza pasó el sábado por la zona mixta después del encuentro ante el Albacete en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Marcó dos de los tres goles en el estreno liguero del nuevo Almería de Turki Al-Sheikh en un estreno redondo del equipo rojiblanco.

El centrocampista de Almería habló claro en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER al final del primer partido de la nueva temporada 2019-2020 en Segunda División: “La verdad es que el equipo salió con muchas ganas y ha salido todo muy bien todo lo que habíamos planteado, por lo que todos estamos muy contentos con los tres primeros puntos de la temporada, y más después de conseguir la primera victoria con nuestra gente”, señaló el futbolista del Almería.

No era fácil ganar al Albacete en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en la primera jornada del curso: “El rival para el debut tiene muy buenos jugadores, mantiene la base de la temporada anterior y con buenos fichajes, pero hemos sido capaces de parar a un gran Albacete, salieron las cosas y ahora debemos seguir igual”, explica.

Aguza hizo un señor partido: “El míster ha confiado en mi y con trabajo y sacrificio se consiguen las cosas en el mundo del fútbol. Me ha dado confianza, me ha dejado trabajar... así el jugador se siente más liberado, se siente mejor, rinde más... solo me queda seguir en la misma línea”, afirma el jugador rojiblanco.

Sincero

“El jugador debe estar donde lo quieren y donde se siente valorado. La temporada pasada no fue así y la verdad es que también estoy muy contento por todos mis compañeros porque hemos hecho un gran trabajo; parecía que con el cambio había muchas dudas, pero hemos dado un golpe en la mesa con el partido que hemos hecho en la primera jornada de la Liga. Este es el camino”.

Hizo dos goles, fue el gran protagonista del partido ante el 'Alba': "Me quedo con los dos goles, aunque es cierto que tenía ganas de marcar de penalti porque el año pasado falló uno, mientras que el gol de falta directa fue la guinda al buen partido que hicimos todos durante los noventa minutos. Estoy muy contento por el partido que hemos hecho todos, eran tres puntos muy importantes para comenzar ganando”, del VAR dijo: “Nosotros tenemos que ir a lo nuestro, no podemos parar ni despistarnos”.