Eugenio Robayna afirma que está en contra de construir más playas artificiales

"Yo personalmente no estoy a favor de construir esas playas artificiales, porque abrir el litoral más, es peor. Ya con lo que tenemos, tenemos", ha dicho el Teniente Alcalde de Teguise en la SER. "Pero el Ayuntamiento no es competente en nuestras costas, quién tiene que dar ese permiso es el estado. El Ayuntamiento se abstiene en ese tipo de playas artificiales, no tiene absolutamente nada que ver", ha afirmado el también concejal de Vías y Obras, Parque Móvil, Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Teguise.

El Ayuntamiento de Teguise ha concedido licencia a la construcción de un hotel de cinco estrellas en Costa Teguise, vinculado a actividades deportivas y turismo de salud. Su construcción está prevista en el mismo lugar donde se prevé la creación de una playa artificial, que tiene una fuerte contestación social en Lanzarote. Robaybna reconoce estar en contra de la construcción de esa playa artifical y apunta al gobierno de Estado, competente en materia de costas.