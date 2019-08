Las alumnas del IES Velázquez representan a España en la final de Technovation Challenge

Las cinco alumnas mostoleñas finalistas en el concurso Technovation Challenge han representado a España en la fase final del concurso. Con su aplicación "When and Where" lograron ser seleccionadas entre más de 7.200 niñas de 57 países diferentes.

Compitieron con otros cinco equipos procedentes de Kazakhstan, Albania, Brasil, Estados Unidos e India. Pese a que no han podido hacerse con alguno de los dos premios finales, las alumnas del IES Velázquez han asegurado que seguirán "trabajando con la misma ilusión y poniéndole ganas y esfuerzo" a todo lo que hagan. Además, han anunciado que pronto habrá novedades.

Por su parte, la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha querido transmitir su orgullo, no solo por llevar el nombre de la ciudad "tan alto", sino también porque cree que serán un ejemplo para muchos jóvenes del municipio que "seguirán su estela".

La idea que llevó a estas cinco jóvenes a la final fue su aplicación para móviles "When and Where", que ya es posible descargar. Con ella, la app localiza a la usuaria en tiempo real, de forma que si detecta una ruta inusual, le pregunta si está bien en un mensaje. En caso de no recibir respuesta, avisa al 112 o al contacto de emergencia que la usuaria haya programado.