Se cae parte del escenario en un concierto de Serranillos del Valle

Durante el concierto tributo a Queen en Serranillos del Valle, que se celebraba el pasado 15 de agosto, casi al final del espectáculo, el puente trasero con parte de iluminación y vídeo se precipitó sobre el escenario. Desde el Ayuntamiento informan de que "nadie ha sufrido daños", tan solo el batería del grupo que "además del gran susto, sufrió un pequeño golpe y algún rasguño".

Asimismo, el Consistorio ha explicado en una nota que la responsabilidad es de los técnicos, ya que la producción del espectáculo "la proporciona y la monta una empresa que habitualmente trabaja en la gira del propio grupo". También ha querido aclarar que el escenario cumplía con "la homologación y legalidad vigentes", lo que exime al ayuntamiento "de cualquier responsabilidad al respecto".

Fue un accidente que, afortunadamente, no causó daños personales aunque, indican, fue "un susto que empaña un gran espectáculo". En la nota, lamentan que no pudiera cerrarse el espectáculo con "We Are the Champions", aunque agradecen a los asistentes su actitud ante el incidente. "Aquí los verdaderos campeones fuisteis los presentes que pese a este inesperado fin de concierto, despedisteis al grupo como se merecía; con una gran ovación", concluyen en el Ayuntamiento.