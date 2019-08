La Diputación adjudica las obras del CUS a dos emprendedores sorianos

Después de más de cuatro años y en una legislatura diferente, por fin se ha adjudicado las obras del CUS para convertirlo en un referente hostelero. Fue un proyecto del anterior equipo de gobierno de la Diputación que el actual, con Benito Serrano a la cabeza, ha heredado. La Diputación ha adjudicado esta mañana las obras del CUS divididas en dos lotes.

El primer lote se destinará a apartamentos turísticos con una inversión mínima de 950.000 euros por una adjudicación de 35 años al emprendedor soriano Carlos Mínguez. El segundo lote tendrá una inversión mínima de 3,5 millones de euros y se destinará a la restauración. La adjudicación, por 45 años, también se ha adjudicado a un soriano, Javier Martínez en nombre de la empresa Llor and Mar.

El Presidente de la Diputación, Benito Serrano, no ha podido concretar cuándo comenzarán las obras insistiendo en que él no era partidario de este uso. “Dentro de unos años se revertirá el edificio pero yo personalmente no le hubiera dado esta solución”, ha reconocido. El edificio se cerró en 2006 cuando las titulaciones universitarias que se impartían se trasladaron al actual campus universitario Duques de Soria.