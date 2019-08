SOS Talavera llama a defender el Tajo y pide unidad de acción política y ciudadana

La Asociación ciudadana en defensa del desarrollo de Talavera de la Reina y su comarca 'SOS Talavera' ha llamado a la ciudadanía de la región a defender el Tajo y ha pedido "unidad de acción política y ciudadana frente al ruido del Levante".

En un comunicado, esta plataforma ha criticado que aún existiendo sentencias judiciales que vienen obligando lo contrario, "una vez más el Gobierno de Madrid autoriza saquear 20 hm3. No tienen piedad".

Así las cosas, y tras aludir al artículo 45 de la Carta Magna que dice que "todos tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose indispensable en la solidaridad colectiva", han recordado que el capítulo III del Código Penal enumera una serie de conductas ilícitas contra los recursos naturales y el medio ambiente y añaden que "tal vez en estos supuestos podríamos incluir el saqueo y destrucción de nuestro río".

"Aunque lo peor de todo es la situación de indefensión a la que nos estamos enfrentando al no ejecutarse las cuatro sentencias del máximo exponente jurisdiccional en todos los órdenes. No entendemos cómo en la defensa de la legalidad, la Fiscalía Medioambiental de Toledo, Guadalajara, Madrid y del resto de provincias ribereñas no insta a investigar posibles delitos de desobediencia", han asegurado.

Y es que la Asociación ciudadana en defensa del desarrollo de Talavera de la Reina y su comarca ha alertado de que la situación del agua se sigue complicando más, pues municipios de la cabecera del Tajo tienen que abastecerse mediante camiones cisterna, como ocurre en Chillarón del Rey, Urbanización Valdenaya de Trillo y Huete.

"En nuestras comarcas 17.000 personas de doce pueblos de la Mancomunidad del Rio Pusa se han quedado sin agua potable en Los Navalmorales, San Martín de Pusa, Villarejo de Montalbán, Malpica de Tajo, Bernuy, San Bartolomé de las Abiertas, Santa Ana de Pusa, Retamoso de la Jara, Torrecilla, Espinoso del Rey, La Pueblanueva y Las Vegas de San Antonio. Lo mismo ocurrió anteriormente con 1.500 vecinos de la Mancomunidad de Rio Frío, en las localidades de Sevilleja de la Jara, Gargantilla, Campillo de la Jara y Aldeanovita", han relatado.

De igual modo, han condenado que en la Mancomunidad de aguas del Piélago haya restricciones de agua en Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Garciotum y Almendral de la Cañada, restricciones que afectan a un total de "2.600 paisanos".

"Mientras, venimos observando cómo el lobby levantino del agua empieza a hacer pucheros ante la que se avecina, buscan alianzas en Valencia, Madrid y donde sea. También los partidos se posicionan en base a cuentas de la vieja entre el electorado de una u otra frontera", han criticado.

De ahí que SOS Talavera haya animado a la clase política de Castilla-La Mancha a "que de la cara, realice alianzas en paralelo y se ponga frente a estas vejaciones con el agua en todos los foros necesarios". "Las generaciones futuras nos juzgarán por lo que hicimos y también por lo que dejamos de hacer en este momento", han avisado.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha debería denunciar esta situación ante los tribunales. En su momento no estuvieron a las alturas ahora es el momento de enmendar errores pasados y demostrar si Castilla-La Mancha como entidad jurídica y social pinta algo en este país", han advertido.

"La mafia institucional y social del agua toca sus tambores, no escatimaran en recursos y movilizaciones para seguir esquilmándonos el poco agua que nos queda. Ante el ruido levantino, unidad de acción política y ciudadana. Tenemos tambores y llegado el caso, que suenen como en el histórico 20J de 2009, eso sí fuera de nuestro área de confort como hacen ellos. Paisano, en caso necesario, en SOS Talavera y comarca estamos preparados para salir a defender nuestro río, ¿y tú?", concluye el comunicado.