Los expertos alertan que Internet se ha convertido en una fuente rápida, y en muchos casos anónima, de casos de acoso laboral. Cada vez hay más personas que aprovechan las redes para ofrecer trabajos en casa, como canguros, que en ocasiones acaban en acoso.

Le sucedió a Andrea. Vio la oferta en Internet para trabajar de canguro y cuidar de los hijos de un hombre que en realidad buscaba sexo. Las preguntas que le hacía él por mensaje le hicieron sospechar.

"Me dijo que en su casa había una piscina y que si me iba a quitar el bañador... También me ofreció quedarme a dormir allí los fines de semana", explica la chica a SER Catalunya.

"Y yo todo lo rato esto lo estuve frenando, le dije que prefería ir con mi ropa puesta, que si quería que fuera los fines de semana yo luego volvía a mi casa a dormir... Y ya al momento me dijo algo como: '¿Pero tú duermes desnuda?'. Entonces ahí ya se disparó toda alarma que yo pudiera tener", recuerda Andrea.

Ella asegura que poner el número de móvil en Internet, aunque sea en portales de trabajo, acaba provocando esto.

"A mí me han llegado fotografías de penes, simplemente por haber puesto mí teléfono en un lugar, buscando trabajo", expone Andrea. "Poner el teléfono ahí, siendo mujer, acaba implicando que, por lo menos una vez en la vida, te venga una persona ofreciéndote sexo o pidiendo compañía a cambio de dinero", concluye la chica.

Es una situación que también ha vivido Sinthia: "Una vez me escribió uno hombre y me dijo: 'Mándame fotos de tus pechos y yo te mando de mi rabo'. Y yo me quedé...", explica.

"Sensación de impunidad" en las redes

La abogada laboralista y asesora en políticas de género, Laura Badia explica que las redes dan a los acosadores una cierta sensación de impunidad. "Gente que se cree que, detrás del anonimato que te dan estas redes sociales, se puede aprovechar para llevar a cabo estas conductas", asegura la abogada.

"Sobre todo en estos tipos de trabajos en los que no tenemos una empresa concreta a la que denunciar", añade la experta.

En siete años, Inspección de Trabajo tramitó 1.500 demandas a empresas denunciadas por casos de acoso laboral al Estado. Durante este mismo tiempo, solo 49 sentencias condenaron al agresor por este delito.