Acció Cultural advierte de que acudirá a los tribunales si El Campello no recupera el valenciano

El Ayuntamiento de El Campello niega que haya suprimido el valenciano de las comunicaciones institucionales y de su página web, como denunciaba hace unos días la oposición, sino que lo achacan a un problema informático que "se está solventando" y que solo les permitía actualizar la web en un idioma, por eso se decidió utilizar el castellano.

Este martes ha sido Acció Cultural del País Valencià (ACPV) la que ha advertido de que podría acudir a los tribunales si el Consistorio continúa con lo que califican una "política antivalenciana".

Desde el Ayuntamiento de El Campello lamentan la magnitud que ha alcanzado el asunto e insisten en que todo se debe a un fallo informático que la oposición, aseguran, conocía. Aunque desde la corporación prefieren no realizar declaraciones, fuentes municipales niegan a Radio Alicante que se haya suprimido el valenciano y recuerdan que "ningún ayuntamiento podría tomar la decisión de dejar de lado una lengua oficial".

Pero desde Acció Cultural les piden una rectificación. Su secretario de organización, Toni Gisbert, asegura que, como entidad cuyo fin es la defensa de la cultura y la lengua propia, "contestan a hechos" y "el hecho es que el Ayuntamiento de El Campello está emitiendo sus comunicaciones únicamente en castellano".

Gisbert reitera que desde ACPV no tienen "ningún interés en hacer del valenciano un elemento de confrontación", pero advierte de que, si no se corrige, podrían acudir a los tribunales para defender la lengua. Además, no descarta movilizaciones.

Cree que, además de los incumplimientos legales, políticamente sería "una gravísima equivocación para el PP" porque el valenciano es "un elemento de cohesión por encima de ideologías".

Una opinión que también defiende el Consistorio, que destaca que en El Campello "las dos lenguas conviven armoniosamente". Por ello lamentan que la oposición "quiera despertar una alarma".