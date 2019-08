El Departamento de Salud confirma que no hay casos de listeriosis en Euskadi

La ministra de Salud ha asegurado en Hoy por Hoy que "desde el pasado día 16 están activas en toda España la alerta de la red de vigilancia alimentaria y la red de alerta sanitaria de vigilancia epidemiológica para identificar los casos que afectan a la salud humana". Todo a raíz de los casos de intoxicación por la bacteria listeria moncytogenes que se han detectado en Andalucía, y que ha confirmado han llegado también a Castilla La Mancha, Tenerife, Madrid y Extremadura. Maria Luisa Carcedo ha insistido en que con esta bacteria sólo se puede contagiar de forma oral, por la ingesta del alimento y "no de persona a persona".

Consultado el Departamento de Salud, aseguran que "no hay ninguna partida de esa carne (La Mechá) en Euskadi. Eso en lo que respecta al control alimentario, sobre la red de vigilancia epidemiológica, fuentes de Osakidetza mantienen que "a día de hoy no hay ningún caso detectado". Reconocen que la incubación "ronda los tres meses", así que no se descarta que, tras el periodo vacacional, pueda darse algún caso de pacientes que hayan visitado zonas donde se ha dado la intoxicación y la desarrollen ya de vuelta a casa. Recuerdan estas mismas fuentes que, esta enfermedad se controla como "enfermedad de declaración obligatoria", de forma que ante un positivo en cualquier centro hospitalario, se comunicará.

En Euskadi, las últimas advertencias de la Dirección de Salud Pública por contaminación por listeria monocytogenes se dieron en febrero y en mayo del año pasado. En ambos casos por quesos que tuvieron que ser retirados del mercado tras detectarse la bacteria (Ohian Txiki Koop y Buruaga Arditegia). Fueron retirados varios lotes de producto y, como medida de precaución, se aconsejó a las personas que tenían en su domicilio algún envase, abstenerse de consumirlos.