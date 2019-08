Azpiazu: "La situación de Alemania es una muy mala noticia para Euskadi"

El consejero de Economía, Pedro Azpiazu señala que, ante la probable entrada en recesión de la economia alemana como ha señalado el banco central germano, para Euskadi es "muy mala noticia porque es de los países a los que más exportamos".

"Lo que más nos preocupa es el impacto que la recesión alemana contagie al resto de Europa."., ha señalado Azpiazu. No cree el consejero que la revisión al alza del crecimiento económico al 2,3% para este año "vaya a variar, los datos que tenemos a día de hoy siguen siendo acertados". A pesar de ello marca cierta prudencia "veremos que pasa en el tercer trimestre y si nos obliga a otra revisión".

Sobre la recaudación en las haciendas forales, se ha mostrado satisfecho "están evolucionando según la previsión. El comportamiento de cada territorio es diferente, ´-ha dicho-, Bizkaia está por encima de la media al contrario de Gipuzkoa pero son cuestiones puntuales que se iran compensando al final del año".

Sobre una bajada de impuestos como pide el PP para poder llegar a acuerdos en los presupuestos, Azpiazu asegura que "necesitamos un sistema que no baje la presión fiscal pero eso no está reñido con una bajada de algunos impuestos, eso sí, sin poner en riesgo el mantenimiento de los servicios púbiicos". "Una batalla fiscal a la baja como plantea Madrid creo que es desafortunada aunque Madrid tiene potencia que le puede permitir bajar los impuestos", ha asegurado.

También se ha referido el consejero a la falta de Gobierno en España. No cree que vaya a enturbiar o dificultar la negociacion de las cuentas en Euskadi. "no es un tema menor, pero no se puede poner de excusa a la hora de negociar el hecho de que no haya ejecutivo en Moncloa".

"Soy optimista, vamos a hacer todos los esfuerzos y confío en llegar a un acuerdo"