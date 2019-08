La 'Flexió Verbal' reclama regresar a las plazas públicas de Dénia

Por tercer año consecutivo, la Flexió Verbal se realizará fuera de Dénia y de las plazas públicas.

Se trata de un festival de variedades que nació, hace 24 años, con la intención de aportar la infraestructura necesaria para que la gente pueda expresarse y mostrar sus creaciones en la plaza, independientemente de su nivel o experiencia.

La Flexió Verbal comenzó celebrándose en la plaza Mariana Pineda, en el barrio de Baix la Mar, pero desde hace tres años se celebra fuera de esta ubicación.

Los dos años anteriores se celebró en la plaça del Cinema en La Xara. Y este año se celebrará los días 23 y 24 de agosto, en La Mistelera, también ubicada en La Xara.

Y ello, según explican desde la organización, por problemas burocráticos.

Uno de los fundadores de la asociación, Pau Soler explica que se solicitó al Ayuntamiento celebrarla en la plaza del Consell, pero la asociación no dispone del dinero necesario para cumplir con los trámites burocráticos exigidos.

Según indica, desde el equipo de gobierno se les requiere un informe técnico que avale la seguridad del escenario a montar, y un plan de evacuación. Soler señala que la asociación no puede hacerse cargo del importe al que asciende, entre 1.200 y 1.500 euros.

Al respecto, incide en que reciben una subvención de 2.000 euros del Ayuntamiento, que se destina a la infraestructura necesaria, alquiler de los equipos de sonido, luces, proyección y demás cuestiones organizativas.

Y, por otro lado, la asociación no dispone de recursos propios, ya que los socios no realizan aportación económica, los organizadores no cobran, ni los artistas que participan tampoco.

Desde la organización, Ángel Rebollar señala que en las reuniones mantenidas con los responsables de la concejalía de Juventud se solicitó que el propio Consistorio se haga cargo de estos trámites y su coste, pero se les contestó la imposibilidad legalmente de aportarlos la Administración Local.

Desde la organización se manifiesta, además, que esta edición se realizará sin escenario, sino directamente sobre el suelo de La Mistelera.

Desde la asociación de la Flexió Verbal se reivindica volver a celebrar el festival en las plazas de Dénia y confían en poder celebrar su vigésimo quinto aniversario, el año que viene, en la plaza del Consell.

Respuesta municipal

Desde el equipo de gobierno de Dénia, la concejala de Juventud, Melani Ivars explica que hace un mes, aproximadamente, los organizadores de la Flexió Verbal se pusieron en contacto con el Ayuntamiento.

Apunta que como en los dos años anteriores se había realizado en la plaça del Cinema de La Xara, estaban convencidos, desde el Consistorio, que este año repetirían ubicación.

Sin embargo, en la primera reunión mantenida se les propuso el cambio de ubicación, a la plaza del Consell.

Al respecto, Ivars insiste en que el Ayuntamiento mantiene todo su apoyo al festival y no tiene ningún problema porque se celebra en una plaza pública. Pero apunta que la normativa ha cambiado, y les obliga, ahora, a realizar una serie de informes técnicos de seguridad y evacuación, al celebrarse en un lugar público. Proyectos que tienen que ir elaborados por un ingeniero.

La concejala de Juventud insiste en que no se trata de ningún tema económico. De hecho, indica que se ha aumentado la partida respecto a otros años, que era de unos 1.800 euros.

La edil asegura que el Ayuntamiento no puede hacerse cargo de estos informes, como así lo ha reclamado también la Flexió Verbal, porque no es el organizador del evento.

Por último, Ivars manifiesta que la idea es, con tiempo, buscar una solución y alternativa para que la Flexió Verbal pueda volver a celebrarse en Dénia, en un lugar público. De ahí que apunte la intención de poder hacer algún tipo de convenio. O en caso contrario, recuerda que la Diputación de Alicante habilita una línea de subvenciones de carácter cultural, a la que podría acogerse la asociación.

Programación

En cuanto a la programación en sí de esta XXIV edición, la Flexió Verbal rendirá homenaje al historiador dianense Vicent Balaguer.

Balaguer es uno de los fundadores de este festival cultural.

Desde la asociación Flexió Verbal se explica que la intención es homenajear a un personaje de la cultura de Dénia y Marina Alta, en cada edición.

En esta edición, Vicent Balaguer recibirá, como reconocimiento, una imagen de 'La Gallina de la Flexió Verbal'. Será el sábado, 24 de agosto, sobre las 20.15 horas.

Junto a Balaguer, este año, se ha programado unas 60 actuaciones.

El total de representaciones, se dividen en 29 actuaciones musicales (de diferentes estilos, como reggae, jazz, cantautores o grupos musicales), 16 poetas, 5 grupos de teatro, entre infantil y adulto; 4 grupos de baile de hip-hop, danza y popular; una intervención sobre medio ambiente, y una participación de circo, con un espectáculo de telas aéreas.

Desde la organización se resalta que se trata de un “programa variado, amplio y participativo”.