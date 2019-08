Los médicos rechazan la decisión de la Junta de publicar datos sobre su rendimiento

El anuncio de la Junta de que va a dar a conocer periódicamente los datos de rendimiento de los médicos no ha sentado nada bien a los profesionales sanitarios. Desde el Colegio Oficial de Castilla y León su presidente, el leonés José Luis Díaz Villarig asegura que resulta imposible aportar cifras concretas y objetivas sobre la actividad de los médicos. Por eso, aunque insiste en que no están en contra de más transparencia, considera que desvelar esta información no va a servir más que para generar crispación y enfrentamientos entre los propios médicos.

El polémico anuncio lo hacía el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, médico de profesión. Sus colegas le acusan de estar usurpando las funciones de la consejera de Sanidad y de gestionar el servicio en la sombra. "Parece un consejero de Sanidad frustrado", dice Villarig. Lamentan además que el nuevo ejecutivo autonómico PP-Ciudadanos todavía no se haya reunido con ellos, ni haya tenido en cuenta su opinión antes de poner en marcha estas y otras medidas