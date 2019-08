Si no se actúa contra las olas de calor, se dispararán las muertes en Murcia, según un estudio

La falta de adopción de medidas frente a los episodios extremos de calor decuplicaría la mortandad anual por esta causa en España y Murcia, Alicante, Badajoz, Madrid y Pontevedra serían las ciudades donde más aumentaría la mortalidad.

La adopción de planes de salud pública y prevención para afrontar el incremento de temperaturas tendría un coste de unos 50.000 millones de euros al año en el periodo 2051-2100 según una investigación publicada en Environnmental Research.

El trabajo "Mortality attributable to high temperatures over the 2021-2050 and 2051-2100 time horizons in Spain: adaptation and economic estimate.", ha sido liderado por Julio Díaz y Cristina Linares, investigadores de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ENS-ISCIII), explica este centro en un comunicado.

Los investigadores sostienen que la clave está en conocer "la temperatura de disparo" en una ola de calor, es decir, aquella a partir de las cuales se produce un aumento de las muertes y que es de 32 grados en el caso de Alicante, 38 en Badajoz, 34 en Madrid y Murcia y 30 en Pontevedra.

Estos valores se alcanzan un 17 % de los días al año en Alicante, un 13 % en Badajoz, un 18 % en Madrid; un 12 % en Pontevedra y un 3 % en Murcia.

En el trabajo, que ha contado con la colaboración de investigadores de la Universidad de Girona, la Agencia Estatal de Meteorología y la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, se calcula cual será la mortalidad atribuible al calor en el escenario de emisiones de CO2 mas desfavorable para todas la provincias españolas en dos supuestos: adaptación completa o inexistencia de esta.

En caso de no adaptación el estudio y con temperatura de disparo de mortalidad por calor constante en el tiempo, apunta que se pasaría de las 1.300 muertes anuales atribuibles al calor en España en la actualidad a unas 13.000 muertes anuales en el periodo 2051-2100.

En el caso de adaptación completa y temperatura de disparo de la mortalidad ascendiendo al mismo ritmo que lo hacen las temperaturas la mortalidad permanece constante en cifras similares a las actuales.

Los autores afirman que: "para conseguir esa adaptación al calor, es decir que cada vez hagan faltan temperaturas más elevadas para que tengan incidencia en la mortalidad, han de activarse diferentes medidas en salud pública y que el ritmo al que debe subir esa temperatura de disparo de la mortalidad por calor, en media para toda España, para conseguir la adaptación completa debe ser de 0,6ºC/década.

Entre estas medidas destacan "la existencia de Planes de Prevención ante Altas Temperaturas, ya existentes en la actualidad en el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, la mejora en los servicios sanitarios, en las infraestructuras y, sobretodo, la concienciación de la población sobre las consecuencias que las altas temperaturas tienen sobre su salud." detalla el comunicado.