Julián Garrido: "Vamos a comenzar en breve con el Plan de Obras y Servicios (POS) 2018"

Planes de asfaltado, acerado y pintura víal a gran escala son las actuaciones más inminentes que se van a llevar a cabo en lo que a urbanismo respecta en Tarancón. Así, lo ha señalado el concejal de Obras, Servicios y Equipamientos, movilidad y accesibilidad, Julián Garrido, en los micrófonos de Radio Tarancón.

De modo que ha informado que una vez pasen las fiestas patronales se va a ejecutar el Plan de Obras y Servicios (POS) 2018. Un plan que es financiado en un 35% por el ayuntamiento y el resto por parte de la Diputación de Cuenca. "El POS 2018 estará destinado a la pintura vial de toda la travesía, un plan de asfaltado y acerado en la Plaza 1º de mayo, además de un cambio en la acera de la residencia de ancianos, la cuál se va a ensanchar quitando las plazas de aparcamiento y sustituyendo los bancos que hay por otros nuevos para que los ancianos tengan una acera digna", ha asegurado el edil.

Plan especial de limpieza

La actuación del plan de limpieza comenzó la semana pasada en el barrio de San Roque por la celebración de sus fiestas y continuará esta semana con el barrio de Santa Quiteria y San Juan, así hasta llegar progresivamente a todo el municipio.

Tal y como ha señalado el edil, a través de la empresa FCC se están limpiando las aceras y esquinas de las calles, eliminando cualquier tipo de suciedad y residuos. El concejal de Obras y servicios insta a los vecinos de la localidad a que tengan especial cuidado con los excrementos de sus mascotas para que este plan de limpieza pueda ser realmente eficaz, puesto que señala que "la falta de limpieza por parte de los dueños son uno de los motivos que mayor suciedad causan en las calles del municipio y sino se acaba con ello en pocos días parecerá que no se ha limpiado nada".

Esta semana la limpieza tendrá lugar en las siguientes calles:

Martes (20/08)

C/Chueca, C/ Juego pelota, C/Cedazo, C/ Ronda San Isidro, C/ Huerta de los hilos, C/ Molino Pinchoto, C/ Molino Pinchoto, C/ Joaquín Rodríguez Cagancho.

Jueves (22/08)

C/Colonia Santa Quiteria, C/ Uclés, C/ Villarubio, C/ Belinchón, C/ Carrascosa, C/ Cedazo Alto

Sábado (24/08)

C/ Ronda San Isidro, C/Niño de Riánsares, C/ Era Alta, C/ Era Baja, C/ San Juan, C/Marqués de Remisa, C/ Espejo y Callejón del Espejo.

Plan de pintura vial

Por otro lado, este miércoles se pondrá en marcha un plan de pintura vial que comenzará en la calle del General Emilio Villaescusa y en la Avenida de Pablo Iglesias. "Se van a pintar todos los pasos de peatones , líneas centrales y de aparcamiento, en horario de 11 de la noche a 6 de la mañana aproximadamente para causar el mínimo de problemas en la circulación del día a día", ha señalado Julián Garrido. Además, ha informado que aunque se va a comenzar en estas calles, está previsto extender este plan de pintura vial al resto de arterias principales para que "Tarancón en pintura vial quede lo más decente posible".

El concejal de Obras, Servicios y Equipamientos, movilidad y accesibilidad, Julián Garrido, también ha informado de los avances de las obras del nuevo Instituto de Educación Secundaria y el Helipuerto, además de los últimos actos vandálicos que se han ocasionado en la localidad.