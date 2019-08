'¿Y yo qué se quién es Lola Flores?', la queja de los inmigrantes en Lanzarote

El Presidente de la Federación de Inmigrantes de Lanzarote, Bashir Mansur, ha lamentado en SER Lanzarote la "dureza" de las preguntas a las que son sometidos los inmigrantes para obtener la nacionalidad española. "A veces han rechazado a gente por no ver Telecinco, son preguntas que no tienen interés nacional ni de cultura", lamenta Mansur. El portavoz de la Federación de inmigrantes asegura que les preguntas cosas como: "¿Cómo se llaman los miembros de la familia real?, ¿quién es Lola Flores? Y yo qué se quién es Lola Flores. Eso no es cultura, eso es tomarle el pelo a la gente", explica Bashir Mansur.

Además, Bashir Mansur también reclama que los inmigrantes de África tienen enormes dificultades para reagrupar a su familia debido a la falta de coordinación entre los consulados y la Delegación del Gobierno en Canarias. "Aquí te dan un permiso pero te lo rechazan en el Consulado, hemos escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿por qué se presenta toda la documentación, Delegación de Gobierno la valida, y cuando la presenta al Consulado se lo rechazan?", lamenta el Presidente del Colectivo Saharaui y también de la Federación de Inmigrantes de Lanzarote.