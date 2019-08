Denuncian un 'atropello inaceptable' a la educación en La Graciosa

Según denuncia Pedro Manuel Páez, "dos profesores querían regresar a la isla y sin embargo, no están en los primeros nombramientos. Además, se suprime una de las tutorías de primaria con lo que habrá un profesor menos y sospechamos que habrá más agrupaciones de alumnos". Páez denuncia que "año tras año hay problemas para que los profesores acudan a la isla por la lejanía o por temas familiares", sin embargo, "dos profesores que presentaron proyectos para venir a la isla no aparecen en los primeros nombramientos", con lo cual, es probable que La Graciosa no sea su destino. Además, "hay un tutor menos, es decir, hay un profesor menos en los primeros nombramientos".

No solo eso, Páez también se teme que Educación planee la reagrupación de más alumnos de distintos cursos en un solo grupo. "El año pasado habría tres cursos por aula, se puede entender que agrupen primero y segundo o quinto y sexto, pero nos tememos que este año sea peor y un primero y un segundo se estanquen junto a preescolar o que agrupen tercero, cuarto, quinto e incluso sexto, un profesor en cincuenta minutos no puede dar tantos contenidos a la vez", lamenta. Desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias explican a la SER que están recopilando información para responder lo antes posibles a la preocupación expresada por los padres de los alumnos de La Graciosa.