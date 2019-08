Bela sigue sin equipo tras declararse en rebeldía

Jerémie Bela ha protagonizado uno de los 'culebrones' del verano en el Albacete. El jugador franco-congoleño fue pieza importante la temporada pasada en el club blanco que estuvo muy cerca de conseguir el ascenso a Primera División.

El futbolista consiguió el año pasado 11 goles y ha dejado un gran rendimiento en las dos campañas que ha defendido la camiseta del equipo manchego e incluso en junio renunció a ir a la Copa de África con la selección de Angola para poder disputar el playoff de ascenso a Primera División con el Albacete.

Este conflicto se inicia cuando el jugador envió un burofax al club días antes de iniciarse la pretemporada para avisar de que no iba a regresar a Albacete porque su contrato había finalizado, y a raíz de ello, el Albacete puso el caso en manos de sus servicios jurídicos, ya que consideran que el jugador ha roto el contrato de formado unilateral pues estiman que el jugador ha cumplido una serie de objetivos contemplados en el contrato como por ejemplo el número de partidos jugados y el club manchego sigue considerando que Bela es jugador del Albacete.

Bela no se incorporó al trabajo con el resto de sus compañeros en pretemporada el pasado mes de julio y a día de hoy el futbolista sigue sin equipo y entrenando en solitario.Sobre este asunto, el vicepresidente del Albacete Víctor Varela ha señalado que "no creemos que sea la forma de solucionar los problemas, cuando hemos tenido circunstancias con otros jugadores que no querían seguir siempre se hizo con consenso, hay otras formas de proceder, entendemos que Bela tiene contrato en vigor y lo haremos constar con los servicios jurídicos, yo tengo que defender al Albacete donde haga falta".

Oferta del Birmingham

Hace unos días, el jugador estuvo muy cerca de firmar por el equipo inglés del Birmingham aunque según explicó hace días Víctor Varela "recibimos una llamada de uno de los agentes del futbolista para negociar, alcanzamos un acuerdo con el club pero finalmente las pretensiones económicas del jugador impidieron el acuerdo de las partes".

Sobre este asunto, ayer también se pronunciaba el director deportivo del Albacete Mauro Pérez al destacar que "nosotros estamos abiertos a no llevar esto al tema judicial, si hay acuerdo con otro equipo, pero siempre que el club no salga perdiendo, todavía el mercado sigue abierto en muchos países y hay tiempo pero no depende de nosotros porque fue él quien decidió romper el contrato, todo habría sido más fácil si se hubiera incorporado con nosotros y hubiera tenido otro talante".

A día de hoy, el asunto Bela sigue igual, con el jugador sin equipo y el Albacete sin poder contar en sus filas con un hombre que ha sido muy importante en las dos últimas campañas del equipo manchego.