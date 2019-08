Arranca la mejora de la carretera a la Ruta del Alba

Empieza la obra de mejora de la carretera de Rioseco a Soto de Agues, en Rioseco, que lleva a una de las sendas más populares y concurridas de Asturias en el Parque Natural de Redes: la Ruta del Alba. La obra era muy demandada por todos, pero el proyecto no satisface a los ecologistas ni a vecinos de una de las localidades afectadas, Villamorey.

Los trabajos previos ya se han iniciado. La actuación está financiada por el Gobierno asturiano y costará cerca de dos millones y medio de euros. El plazo de ejecución es dos años. La obra supondrá el ensanche de la plataforma de los cuatro metros actuales a seis y medio, con una senda peatonal entre Rioseco y La Polina. El descontento de algunos vecinos viene de la modificación del proyecto de 2013, que contemplaba una senda de mayor longitud y la variante de Villamorey. Dicen que está pensada para las necesidades del turismo, pero no para los vecinos, que echan de menos la senda peatonal hasta Soto de Agues, según Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, que afirma que "es fundamental porque el objetivo principal es mejorar el acceso en coche y autobús pero se olvidan de los vecinos a quienes no se da alternativa. Pasear por una carretera con tráfico importante y que se le va a aumentar la velocidad, no es lo mejor para asegurar la movilidad y la seguridad de los vecinos".

Tampoco se tienen en cuenta, según Pontigo, las necesidades derivadas de los desplazamientos de ganado en la zona, ya que "tal como se plantea, casi se impide esa actividad, el tráfico de ganado no se va a poder realizar. Nos dicen que van a poner una señal de limitación de velocidad. Por desgracia, en la mayoría de las ocasiones no se cumplen y no garantiza la seguridad".

La Coordinadora Ecologista de Asturias había presentado alegaciones al proyecto que se va a ejecutar. En ellas, se trataba de mantener el proyecto de 2013 y subsanar los perjuicios a los vecinos, sobre todo de Villamorey, aunque finalmente fueron rechazadas.