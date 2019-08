Villar de los Mundos homenajea el 50 aniversario del hombre en la Luna

Los pueblos de Salas, Villar de los Barrios y Lombillo acogen este fin de semana la séptima edición del festival Villar de los Mundos este año homenajeando el cincuenta aniversario de la llegada del hombre a la luna.

Jornada para la cultura y el arte con un cartel, el de Villar de los Mundos, que no se olvida del vino como elemento significativo. Este año con motivo del aniversario de la conquista lunar, la bodega elegida es Luna Beberide. A las charlas y ponencias divulgativas, a las que desde la organización invita a acudir por su carácter potenciador de la zona, se le añaden comidas y cenas populares acompañadas de conciertos musicales. Este año, con Sandra Bernardo y los bercianos The Morgans como caras visibles de un festival que pretende potenciar el desarrollo rural, según afirma la concejala de cultura del Ayuntamiento de Ponferrada, Concepción de Vega, y que es, en palabras de Elias Rivas, integrante de The Morgans, “uno de los más singulares del noroeste”.

Cartel Villar de los Mundos 2019 / Radio Bierzo

El sábado, un incidente, se cancela la ponencia bajo el nombre “Las estrellas para quien las trabaja” debido a un percance de salud por parte de Juan Carlos Mestre, uno de los integrantes, quien se ha roto tres costillas.

Un festival, el de este año, que según afirman desde la organización, ha sido posible gracias al apoyo y colaboración económica del Ayuntamiento de Ponferrada y la UNED quienes llevan dos años apostando por ello, pero que éste, sin duda, ha sido mucho más significativo al que se suma la colaboración de nuevo de la Xunta de Galicia.