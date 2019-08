La alcaldesa de Bembibre se ha encontrado 'deudas insólitas' en dos meses

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao reconoce que se ha encontrado con un ayuntamiento con una realidad económica muy diferente a la que intentaba mostrar públicamente el anterior alcalde, el popular José Manuel Otero.

Así, la regidora asegura que no hay rastro hasta la fecha del millón y medio de euros de remanentes del que hablaba el exalcalde y que no dispone de los expedientes necesarios para materializarlos. De hecho, también se ha encontrado con deudas insólitas, a su juicio, dado que no es tan importante la cantidad económica como el papel que juega el Ayuntamiento en cada caso. La regidora no entiende que se deban las cuotas de la asociación de camino olvidado que preside Bembibre o que no se haya abonado la cantidad correspondiente a los premios de la Fundación Prada a Tope.

En el ámbito del empleo, la regidora reconoce que la contratación se ha incrementado con la llegada de numerosas subvenciones que han permitido mejorar el estado de calles, jardines y viales y, casi de inmediato, elaborará un presupuesto para este año para poder dotar a concejalías que, como la de fiestas, carecían ya de consignación económica.