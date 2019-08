Ontiveros llega al Villarreal predispuesto a no cometer los errores del pasado

El centrocampista Javier Ontiveros señaló durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal para las cinco próximas temporadas que su traspaso, procedente del Málaga, ha sido complicado, pero que lo importante es que finalmente se ha podido llevar a cabo. "Ha sido una operación complicada, pero lo importante ha sido venir. Estoy feliz de estar en el Villarreal. Espero dar mi mejor versión para el equipo", indicó.



"Ha sido un verano muy largo. Al final, el sacrificio ha salido bien. No dudé. Sabía que la operación iba a hacerse tarde o temprano y estoy centrado ya en ayudar al equipo. Me dijeron que se iba a hacer, pero se dilató en el tiempo. Estaba un poco nervioso, pero al final se hizo y estamos todos felices", agregó.



El futbolista andaluz, que este miércoles ha entrenado por primera vez con sus nuevos compañeros, aseguró que el Villarreal le ha transmitido mucha confianza y que espera devolvérsela en el terreno de juego.



"Hay buena competencia e intentaré luchar para llevar al equipo lo más alto posible en la clasificación. El Villarreal es un equipo que juega muy bien al fútbol", comentó.



Preguntado por su fama de jugador polémico, Ontiveros explicó que "intento luchar cada año para quitarme esa espinita del pasado. Voy madurando año a año. Siempre he tenido una personalidad fuerte. Eso se transmite en el campo, luchando cada balón al máximo".



El jugador marbellí admitió que la pasada campaña, a nivel particular, fue "bastante buena" y que ahora en Villarreal "intentaré ahora hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo. Estoy a disposición del míster para cuando me necesite".



Sobre el salto de Segunda a Primera División, señaló que considera que es "más complicado jugar" en la categoría de plata "porque los jugadores están más juntos y en Primera hay más espacios".

