Andrés Roca Rey no estará definitivamente en la corrida Goyesca de Ronda al no conseguir recuperarse a tiempo de la lesión que sufre en las cervicales.

El torero peruano, que canceló sus compromisos del mes de agosto pero que se había marcado como objetivo reaparecer en Ronda, ha decidido no volver a torear más hasta la temporada que viene ya que no se encuentra en las condiciones óptimas para ello. A través de un comunicado de prensa expuesto en sus perfiles de las redes sociales, Roca Rey informa de su decisión, pide disculpas a los aficionados que no podrán verlo en ninguna de las citas que tenía previstas y agradece el cariño de sus seguidores.

De esta manera, la corrida Goyesca se queda coja con solo Morante de la Puebla confirmado para el 31 de agosto ya que el atractivo de la mítica corrida de toros en este 2019 era el mano a mano que iban a protagonizar ambos diestros.

El empresario de la plaza de toros de Ronda, Francisco Rivera, asegura que ya se encuentra trabajando en la confección de un buen cartel para Ronda aunque no le será fácil ya que solo quedan 10 días para el festejo taurino y las principales figuras del toreo tienen otros compromisos ese día.

Como sustituto natural de Roca Rey, ha estado actuando Cayetano Rivera, quién el domingo, 1 de septiembre, tiene cerrado una corrida de toros en Priego de Córdoba.