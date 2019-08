Rivera Ordóñez descarta a Cayetano como sustituto de Roca Rey en la Goyesca de Ronda

Tras la confirmación de la ausencia de Andrés Roca Rey en la corrida Goyesca de Ronda, la mítica cita taurina se queda coja con solo Morante de la Puebla confirmado para el 31 de agosto. El atractivo de la corrida de toros de este 2019 era el 'mano a mano' que iban a protagonizar ambos diestros.

El empresario de la plaza de toros de Ronda, Francisco Rivera, asegurado en Hoy por Hoy Ronda y la comarca que ya se encuentra trabajando en la búsqueda de un sustituto para el torero peruano aunque no le será fácil ya que solo quedan 10 días para el festejo taurino y las principales figuras del toreo tienen otros compromisos ese día.

Como sustituto natural de Roca Rey, ha estado actuando Cayetano Rivera, quién no podrá estar en la Goyesca porque ya tiene otro compromiso cerrado ese día. Además, el ex matador de toros, ha descartado ser él, el que acompañe a Morante de la Puebla en la Goyesca. El empresario taurino asegura que ha sido "una pena que Roca Rey no pueda estar pero que son cosas que pasan en el toreo".