Carmelo lanza dardos

No es Carmelo del Pozo un hombre acostumbrado a andarse por las ramas. El director deportivo aprovechó su comparecencia ante los medios para ser directo y avisar a navegantes. Entre sus mensajes había varias alusiones a sus jugadores y a otros equipos que pretenden llevarse a deportivistas. Los casos de Diego Rolan y de Christian Santos encajan en esos casos.

Por un lado, el delantero venezolano todavía no definió su futuro. Las dudas que le generó no sentirse tan importante como el pasado curso le llevan a seguir dándole vueltas a su continuidad en Riazor. El ariete pretende un rol de titular en los planes de Anquela, algo que no está dispuesto a garantizar Carmelo del Pozo. “No hay ningún indiscutible”, afirmó el director Deportivo. Lo cierto es que el tiempo apremia y con el cierre de mercado a la vuelta de la esquina, el Dépor no permitirá la salida del punta si se produce con poco margen para la maniobra. “Cuanto más cerca esté el final de mercado, se reducen las posibilidades de salida. Porque se reducen las posibilidades de sustituirlo con cierto nivel”, confesó.

Por otro lado, del Pozo también se refirió a los equipos que pretenden llevarse a Diego Rolan. La salida del jugador es un deseo de todas las partes, pero desde la Plaza de Pontevedra aseguran que no se va a regalar al jugador. Además de su ficha, la millonaria amortización que le toca afrontar al club que preside Paco Zas, lastra las opciones de que pueda continuar en el Deportivo. Sin embargo, este miércoles Carmelo del Pozo marcó el terreno y aseguró que no se marcharía de cualquier forma. “Su situación económica es muy importante para el club, pero las opciones de salida no llenan la posibilidad de sacar ahora mismo al jugador del equipo”, explicó. Una buena venta o cesión de Rolan abriría la puerta a que el Deportivo incorpore hasta a dos jugadores más.

Por último, Carmelo del Pozo habló por primera vez de Salva Ruiz. El lateral izquierdo, propiedad del Valencia, está a la espera de la salida de Diego Caballo para incorporarse al Deportivo. Si no se produce su salida, no llegará a Riazor. Reconoció el segoviano que Salva Ruiz es una opción atractiva para la banda izquierda y que hay que tener en cuenta. “No puedes decir que no radicalmente. Salva es un buen jugador, interesante”. El jugador ya fue descartado por Marcelino a la espera de encontrar acomodo.