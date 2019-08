El Xerez DFC prescinde de los porteros Álvaro Iso y Henrik Lindhard /

El Xerez DFC ha decidido no contar con los guardametas Álvaro Iso, que llegó el pasado mes de julio ni con el danés Henrik Lindhard, que llegó al club hace un par de semanas para competir con Camacho por la titularidad. El primero no entra en los planes de García Tébar y el segundo no ha superado las pruebas médicas a las que ha sido sometido.

El club explica en su sitio web que Iso "ha llegado a un acuerdo con el club para la rescisión de su contrato. Esta desvinculación se produce de mutuo acuerdo, debido a las diferencias entre las expectativas del jugador y el papel que ocuparía bajo las órdenes de García Tébar”.

En cuanto al danés, el Xerez DFC aclara que "finalmente no se incorporará a la nómina de jugadores del primer equipo al no cumplir con los requisitos físicos tras realizar los controles médicos pertinentes".

El Xerez DFC también agradece, en su comunicado oficial, "el compromiso mostrado por ambos jugadores y les deseamos la mayor de las suertes en sus futuros proyectos deportivos y profesionales".

Álvaro Iso agradece en su cuenta de twitter el apoyo recibido y dice que “cuando a alguien no le agradas no está en mis manos poner solución”.