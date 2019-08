Los trabajadores piden una reunión urgente a la Diputación para poner coto a los problemas de Gersul

Los trabajadores del CTR apremian a la Diputación a poner coto a los problemas que afectan al consorcio provincial de los residuos, a Gersul. Esta misma semana, el comité de empresa ha solicitado una reunión urgente con el nuevo diputado que se encargará de la gestión de este consorcio. Preocupa especialmente la abultada deuda que, por orden judicial, Gersul debe abonar a la concesionaria. Son 24 millones de euros que crecen a ritmo de un millón al año por culpa de los intereses. La situación puede conllevar conflictos si no queda saldada de manera inminente. Los problemas en los retrasos de las nóminas ya se han vuelto una constante, los trabajadores quieren que el riesgo laboral no vaya más allá por culpa de la mala gestión pública.

No es el único asunto que la nueva corporación provincial deba resolver. Sobre la mesa, además de la deuda, están la elaboración de un nuevo convenio colectivo y la puesta en marcha de manera efectiva del sistema de cobro de recibos. A día de hoy, recordamos, no todos los vecinos de la provincia están abonando el coste de la recogida y tratamiento de residuos. Creen los trabajadores que no puede haber discriminación alguna por lo que piden a Gersul que reorganice el servicio administrativo del consorcio. Abella considera que los problemas de este organismo no son difíciles de resolver si bien, lo enquistado de algunos asuntos, hacen que el esfuerzo deba ser mayor si se quieren resolver.

Según la nueva organización del equipo de gobierno de la Diputación será Santiago Dorado, alcalde de La Robla, quien se haga cargo de Gersul, labor que complementará con su función como diputado de Hacienda.