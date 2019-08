Rober Canella: "A Oviedo hay que ir con todo"

O CD Lugo prepara o seu primeiro desta Liga Smart Bank coma visitante. Os de Eloy Jiménez estrénaranse fora da casa no Tartiere, un estadio que coñece ben o ex -sportinguista Rober Canella."Este encuentro lo vivo de forma especial, al final siempre he jugado allí con esa rivalidad sana que hay entre Oviedo y Sporting. Un partido diferente aunque lo que vale son los tres puntos y ahí da igual el rival que sea", aclaraba en rolda de prensa.

Sobre o verde agarda un rival"intenso y desiquilbrante"ó que haberá que facerlle fronte indo "con todo".



Tralo primiero empate da tempada, o asturiano admite colleitar boas sensacións sobre o terreo de xogo, pero, di, con fíos que rematar. "He acabado con buenas sensaciones, pero se que aún tengo que dar un punto más. Físicamente se que llegué tarde a la pretemporada y eso me puede haber perjudicado algo. Pero para el sábado espero estar ya listo", reflexiona.

O partido será o sábado 24 ás 18:OO horas.