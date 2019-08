El reto personal de Kevin Tumba con el UCAM Murcia CB

Va a ser la cuarta temporada de Kevin Tumba en el UCAM Murcia CB. Uno de los más veteranos del club junto a Sadiel Rojas: "Este año soy uno de los veteranos junto con Sadiel, pero estoy seguro de que todo va a ir bien. Los nuevos jugadores son muy buenos chicos, para mí lo más importante para hacer un equipo, y lo van a hacer fenomenal", ha destacado el belga.

La pasada temporada fue difícil para Tumba, sobre todo porque su lesión de hombro le impidió ayudar a sus compañeros en el tramo final: "Este verano no he tenido vacaciones. He trabajado muy duro para recuperar mi hombro y lo siento muy bien, gracias a Dios", ha recalcado el pívot.

Tras renovar su contrato en verano, continúa en el reto de asumir un papel determinante con el UCAM Murcia, donde destaca el papel de Sito y agradece a la afición todo su apoyo: "Es la primera vez desde que estoy aquí que continúo con el mismo entrenador. Pienso que es muy bueno. Yo quiero mucho a Sito. Estoy muy contento, porque también quiero mucho a esta ciudad y especialmente a los aficionados. A ellos quiero darles las gracias por el apoyo que recibí después de la operación de mi hombro", ha apostillado.