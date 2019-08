"Aumentar las penas no conllevaría la reducción de muertes de mujeres"

Todavía seguimos conmocionados por la muerte de Pilar, la paredeña de nacimiento que ejercía su profesión de cirujana en Madrid. Estos asesinatos, que supone en palabras de la periodista Pepa Bueno un "goteo insoportable", no deja de aumentar conforme pasan los días. La palentina, natural de Paredes de Nava, es la víctima número 39 de este año a causa de la violencia de género.

Sobre el ambiente siempre planea el pensamiento de que el endurecimiento de las penas corregiría una lacra que no cesa. En opinión del presidente del Colegio de Abogados de Palencia, Santiago González Recio, "el aumento de las condenas no va reducir el número de muertes". Sin embargo, el abogado reconoce que no existe un debate planteado en el mundo de la abogacía al respecto, por lo tanto no es más que "una opinión personal".

González Recio entiende que el aspecto educacional sería un mayor factor a tener en cuenta para reducir los asesinatos, "desde los colegios, para concienciar del comportamiento negativo que supone el mal trato de cualquier ser humano; en especial, del varón a la mujer".

AGRAVANTE POR VIOLENCIA DE GÉNERO



Actualmente, la ley establece unos tipos gravados para los delitos de lesiones (artículo 148 del Código Penal) y maltrato ocasional (artículo 153.1 del Código Penal), con penas de prisión que van desde los seis meses a un año; esto es así desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre). Dichos delitos, de lesiones y maltrato suelen ser la antesala del homicio o el asesinato; unos delitos, que con el agravante de la discriminación de género llegarían a alcanzar los 25 años de prisión.

SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA ABOGACÍA EN PALENCIA

Desde el Colegio de Abogados de Palencia reconocen que el suyo se trata de un "sector complicado", con una profesión como es la de la abogacía que "sigue en regresión en el ámbito laboral, con menos trabajo cada día", una opinión que comparten con el Consejo General de la Abogacía a nivel nacional.

"Seguimos adelante pero con dificultades económicas", dice González Recio, que aprovecha también para quejarse por el estado de los juzgados tras la implantación de la Oficina Judicial, que "no tiene todas las garantías".

Por último, respecto al turno de oficio, el letrado quiere que "se retribuya de forma digna", ya que el turno cuenta con una buena valoración social, atendiendo a todos los justiciables que requieren de una defensa gratuita, pero piden una buena valoración económica.