Cambian deuda por fichajes

Aquí tienes, Chuti, cinco millones. Ficha y haz un equipo que libre al Racing del descenso. Esa es la idea. Nada más. La operación de ampliación de capital de dos millones de euros anunciada por el presidente del Racing, Alfredo Pérez, no tiene otro fin que el conseguir que al reducir la deuda neta de la entidad, LaLiga eleve el límite salarial. La operación, que aprobará una Junta General de accionistas el próximo mes de octubre, será suscrita por Alfredo Pérez y su socio en el Grupo Pitma y en el Racing, Pedro Ortiz, en la parte que no retiren los actuales accionistas en el plazo de adquisición preferencial. El presidente y el vicepresidente del club no desembolsarán dinero en metálico (los otros accionistas que acudan a la ampliación, sí), sino que cambiarán parte de los 19 millones que les debe el Racing por nuevas acciones.

Según Alfredo Pérez, LaLIga ha admitido la operación y ha ampliado en medio millón de euros el cupo para esta temporada y otro medio para la 20/21. El gasto máximo del Racing en salarios deportivos (sueldos, traspasos, amortizaciones e indemnizaciones), incluidos los técnicos, será para esta temporada de algo menos de 5 millones de euros. LaLiga no ha proporcionado el límite salarial de los 22 clubes, probablemente lo hará cuando cierre el mercado, pero esa cantidad fue la cuarta más baja hace un año.

Tras la anunciada ampliación, y suponiendo que solo acudieran Pérez y Ortiz, los propietarios de Pitma pasarán de controlar el 62% del capital social de la SAD a poseer el 74%. En la práctica, no hay grandes diferencias, ya que ahora ya disponen del control absoluto de la entidad, pero les va a costar dos millones de euros. El fin justifica los medios, han debido pensar.

Esta ampliación del techo salarial no significa que desde ahora y hasta el cierre del mercado, 2 de septiembre, el Racing vaya a disponer de 500.000 euros para fichar. El director general, Víctor Alonso, aclaró que "casi todo está gastado ya. Sabíamos de la decisión de la propiedad y por eso hemos podido hacer las últimas operaciones. Queda un pequeño remanente, que se podría ampliar si se produce alguna salida. No tenemos propuestas para realizar traspasos, pero algún jugador tiene ofertas y podría querer salir".