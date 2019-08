Mañueco pide tranquilidad ante el caso de listeria aparecido en Segovia

Tras conocer un caso de listeriosis en la provincia de Segovia, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población durante la visita que hoy ha realizado a la base contra incendios de Las Casillas, en Sepúlveda. “Es una enfermedad que no se transmite por contacto humano, sino por el consumo de esta carne contaminada”, explica. Un vecino de Ayllón acudió el pasado domingo al Hospital General de Segovia con síntomas que según la exploración médica apuntan a esta enfermedad. El varón de mediana edad lleva varios años viviendo en el nordeste de la provincia de Segovia, aunque es sevillano. Es precisamente en Sevilla donde este hombre consumió carne contaminada.

Según explica el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco el hijo de este vecino de Ayllón también ha estado en tratamiento en Sevilla y a él sí que le diagnosticaron esta enfermedad. No obstante hasta el viernes no se conocerán los resultados definitivos de la analítica para confirmar si se trata de listeriosis o no. Mañueco apuntó que aunque no se ha confirmado de manera clínica es sospechoso “por dos circunstancias: primero porque este hombre comió con su hijo la carne contaminada en Sevilla y segundo porque su hijo ha estado en tratamiento en la capital andaluza”.

Por otra parte respecto al lote de carne contaminada con listeria que se había recibido en un establecimiento de San Rafael, el presidente ha manifestado que esa carne ya ha sido retirada. La Junta aconseja a los ciudadanos que puedan tener en sus casas un envase de carne mechada de la marca ‘La Mecha’ se abstengan de consumirlo y si presentan alguna sintomatología, acudan a su centro sanitario. La directora de Salud Pública, Carmen Pacheco ha incidido en un mensaje de tranquilidad y ha recordado que los síntomas son leves y se presentarían como un cuadro gripal que puede acompañarse de vómitos, náuseas o diarreas. Y ha destacado que al ser una bacteria no es contagioso excepto en los casos de madre a hijo a través de la placenta.