La policía salva a una bebé de morir asfixiada en Alcalá de Henares

La Policía Local de Alcalá de Henares ha evitado que una bebé de ocho meses muriese asfixiada con un trozo de plástico, una pegatina, que se había tragado. El suceso tuvo lugar el martes pasado, en la calle Torrelaguna de la ciudad complutense. La madre se dio cuenta de que la niña se estaba ahogando y comenzó a pedir ayuda. Fue entonces cuando apareció una patrulla y, gracias a una maniobra de compresión abdominal, la conocida como Maniobra de Heimlich, los agentes consiguieron que la bebé expulsara el objeto y salvase la vida.

El aplauso y el reconocimiento del día para la patrulla de @pl_alcala que ha salvado la vida de una bebé atragantada con un plástico.



Imprescindible su labor realizando maniobras de RCP hasta la llegada de #SUMMA112



¡GRANDES! pic.twitter.com/I6pJtEpikn — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) August 20, 2019

"No es la primera vez que nos tenemos que enfrentar a algo así y, por desgracia, no siempre ha terminado tan bien", coinciden los agentes Juan Alberto Mayordomo y Luis Miguel Jiménez, en declaraciones a SER Henares. Hasta el lugar se desplazaron, también, varios sanitarios del Summa 112 que comprobaron el estado de la madre y la hija. Ambas se encontraban bien y no tuvieron que ser trasladadas al hospital.