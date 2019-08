José Antonio de Miguel: "El incidente de El Burgo no va a favorecer nuestras relaciones con el PP

El incidente que se produjo el pasado viernes en El Burgo de Osma entre el teniente de alcalde y algunos concejales de la PPSO tendrá su repercusión en la relación de la Plataforma con el PP. Es la lectura que hace su Presidente, José Antonio de miguel, cinco días después de los hechos. “Esto no va a favorecer nada las relaciones que podamos tener con el PP de cara a un futuro”, ha reconocido.

De Miguel considera que estas circunstancias de El Burgo de Osma podrían condicionar la posibilidad de integrarse en la marca España Suma que ya ha sido registrada por el PP con la intención de que se unan las formaciones de derecha. El objetivo pasaría por presentar una sola candidatura en las elecciones generales.

De Miguel explica que hasta la fecha “no ha habido ningún planteamiento oficial del PP” en este sentido y reconoce que si la hubiera no se pronunciará hasta que no haya convocatoria de elecciones generales si es que las hay. “No corre prisa mientras no haya convocatoria de elecciones”, dice. En el caso de que llegaran a integrarse en la marca, “sería una posible coalición sin perder la identidad de ninguno de los partidos que se integraran en ella”.