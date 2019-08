Planagumà confirma que Jona jugará ante Prat "por decisión mía"

El entrenador del Hércules CF, Lluis Planagumà, comentó en la sala de prensa que la clave para triunfar en la competición de Segunda B es tener hambre y ambición, tal y como demostró su equipo la pasada temporada.

"Empezamos una nueva Liga con la máxima ilusión e intentando enlazar lo bueno hecho en el pasado con lo que pueden aportar los nuevos", dijo el catalán, quien admitió que el reto del equipo es lograr el campeonato del grupo.

El técnico señaló que el equipo, pese a la decepción final, comienza el curso con la "misma energía" y con la ventaja de que "ya sabemos lo positivo que tenemos y en lo que tenemos que mejorar".

"Ponferrada (rival en la promoción) debe ser un punto de partida para ser más ambiciosos y no negativos", concluyó.

El preparador indicó que es una "suerte" comenzar en el campo de El Prat, ya que entiende que, tras la promoción de ascenso, es el mejor contexto para situar de nuevo al equipo en la competición.

"Queremos tener la ambición de seguir siendo competitivos fuera y mejores en casa para tener opciones de ser campeones de Liga", explicó Planagumà, quien se mostró satisfecho de haber recuperado al lesionado Benja Martínez, si bien recordó que no está para jugar un partido completo.

Planagumà lamentó las lesiones que "por mala suerte" han sufrido varios de sus jugadores durante la pretemporada, si bien matizó que el Hércules cuenta con futbolistas de "máximo nivel" y de los que espera la "máxima eficacia".

En este sentido, el entrenador indicó que Jona Mejía, pese a no contar demasiado el pasado curso, jugará en el debut liguero "por decisión mía" y no porque no le queden más alternativas en el equipo.

En cuanto al rival, el preparador barcelonés destacó que es un equipo "muy joven con jugadores expertos" al que espera muy motivado por el debut en la competición y ante un adversario como el Hércules.

Lluís Planagumà no quiso especular con posibles bajas o llegadas y se limitó a comentar que desde el pasado lunes está centrado solo en El Prat.