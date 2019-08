Jona, titular en Prat, sin acuerdo con Juli y el HLA Alicante inicia la pretemporada

Vuelve a escuchar al programa de deportes de Radio Alicante, dirigido por Pedro Vera.

El entrenador del Hércules CF, Lluís Planagumà, compareció ante los medios de comunicación en la previa del inicio de la Liga ante el conjunto catalán de AE Prat.

El técnico barcelonés habló de sus objetivos para la nueva temporada y de cambiar el sistema de juego para intentar ser menos previsibles que el pasado año. No se pronunció sobre la situación de Juli aseverando que "desde el lunes yo solo me centro en la competición. Ese tema ya es competencia del director deportivo y del presidente".

Planagumà lamentó las lesiones que "por mala suerte" han sufrido varios de sus jugadores durante la pretemporada, si bien matizó que el Hércules cuenta con futbolistas de "máximo nivel" y de los que espera la "máxima eficacia".

En este sentido, el entrenador indicó que Jona Mejía, pese a no contar demasiado el pasado curso, jugará en el debut liguero "por decisión mía" y no porque no le queden más alternativas en el equipo.

Entrevista a Uri Ricarte, jugador de la AE Prat. Con él analizamos el partido del sábado (19:45 horas), los refuerzos que ha realizado su equipo y cómo ve al Hércules CF.

Hablamos de las nuevas reglas que La Liga y la RFEF han puesto en marcha para esta temporada y los cambios que supone para los jugadores.

La Fundación Lucentum arranca la pretemporada con las primeras sesiones a las órdenes de Pedro Rivero. El técnico, de momento, solo entrena con cinco jugadores de la primera plantilla (Llompart, Díaz, Ortega, Galán y Arcos) además de varios jugadores invitados de categorías inferiores. Está previsto que los demás integrantes de la plantilla se incorporen a la disciplina de la entidad alicantina en las próximas semanas.