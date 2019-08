La silla adaptada llegará en breve

El Ayuntamiento de Aranda espera firmar en los próximos días un decreto para la adjudicación de la compra e instalación de una silla adaptada para que personas con paraplejia o tetraplejia puedan bañarse en la piscina cubierta municipal.

El técnico responsable de la sección de Deportes asegura que no es cierto que la petición de Enrique Fernández, el policía local que sufrió una lesión de médula en abril del año pasado en un accidente deportivo, no se haya tenido en cuenta. Carlos de la Villa, de hecho, dice que la compra de este elemento, del que debe disponer de forma obligatoria una instalación como ésta, se ha agilizado todo lo posible, aunque algunas circunstancias han retrasado el proceso. La primera de ellas es que hubo que hacer una modificación presupuestaria, al no haber dinero en los presupuestos que estaban en vigor en ese momento para esta inversión. Por otra parte, los nuevos trámites del procedimiento de contratación tampoco han facilitado las cosas. No obstante, el Ayuntamiento recibió ya cinco ofertas, entre las ya se ha decidido por una.

Una vez que se adjudique, Carlos de la Villa confía en que se pueda recibir e instalar sin más demora.