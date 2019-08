El sindicato de enfermería de Albacete SATSE denuncia una agresión a dos sanitarias en La Gineta

Los hechos ocurrían el pasado sábado cuando una enfermera y una médico se trasladaron a un domicilio de la Gineta para atender a una paciente aquejada de un ataque de ansiedad. Al ver del estado de la paciente y tras intentar calmarla sin éxito, le dijeron que la trasladarían al Hospital del Perpetuo Socorro de Albacete.

La paciente se negó al traslado y pidió que avisaran a su hermano, el cual comenzó a increpar a las sanitarias en un estado notorio de nerviosismo. Tras avisar a la Guardia Civil para que ayudase a calmar tanto a la paciente como al hermano, la paciente apareció en la sala con un cuchillo de cocina con el que amenazaron a las sanitarias con no salir vivas de allí si no volvian a llamar a la Benemérita para que no acudiesen al lugar de los hechos.

Tras las coacciones, las sanitarias realizaron la llamada a la Guardia Civil y tras finalizar se marcharon corriendo del domicilio. Con posterioridad, tanto la Guardia Civil como el 112 acudieron al domicilio en el que, sin embargo, no les abrieron.