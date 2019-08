Miguel Ángel Cano: "Estoy deseando debutar y ver llena la grada del Barranco"

El nuevo fichaje del CP Villarrobledo, Miguel Ángel Cano ´Pekes´, ha participado en el programa SER Deportivos La Mancha de Radio Azul SER para hablar sobre su fichaje por el conjunto roblense. Con tan solo 21 años Cano llega a Villarrobledo para reforzar el ataque y convertirse en uno de los ´hombres gol´ de Jesús Castellanos-

“Ya he entrenado con mis compañeros, estoy deseando debutar y ver llena la grada del Barranco del Lobo, me han dicho que la gente de aquí aprieta mucho y nos ayuda a conseguir los tres puntos”, explicaba Cano en SER Deportivos La Mancha. El joven delantero se ha mostrado ilusionado de su casa a Villarrobledo a falta de dos días para el comienzo de liga.

“He tenido más ofertas pero cuando me llamó el Villarrobledo lo valoré con mi representante y decidimos firmar aquí, es muy buena oportunidad”, comentaba el ex del Cadiz B. En cuanto a su llegada a la ciudad, el delantero ha expresado que “ya he pasado el reconocimiento médico y conocido a mis compañeros, me ha gustado el ambiente del vestuario”.

Pekes, como el apodan en el mundo del fútbol, podrá debutar este sábado (21:00 horas) si Jesús Castellanos así lo cree conveniente en el partido ante la Balompédica Linense.