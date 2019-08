Cartón advierte a Templarium que las decisiones sobre urbanismo las toma el Ayuntamiento

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada, José Antonio Cartón advierte a la asociación Templarium que las decisiones sobre el urbanismo de la ciudad las tomará el ejecutivo y la corporación municipal.

Responde así a las críticas de la asociación Templarium sobre su negativa a asumir tanto cualquier tipo de restricción a los vehículos en la zona centro como al cambio de ubicación de la parada de taxis de nuevo en Camino de Santiago.

De hecho, respetando el criterio del colectivo, el concejal avanza que el alcalde mantendrá un encuentro con las asociaciones y los comerciantes de la zona para analizar medidas de cara a mejorar la situación de la actividad comercial en el centro urbano

En todo caso, el concejal insiste en que se trata de una restricción al tráfico, pero no de una peatonalización en sí misma y, directamente, no entiende el rechazo frontal a una parada de taxis que siempre ha estado ubicada en esa zona. Es más, dice el edil, que se valorará la idoneidad de la parada en Gómez Núñez o Camino de Santiago cuando finalice el proyecto de remodelación en Gómez Núñez, pero, en todo caso, su ubicación en Camino de Santiago no requerirá modificar el estado de la calle

También ha aprovechado para responder a las acusaciones de parálisis de gestión lanzadas desde el PRB. El edil asegura que desde que tomó posesión no ha parado de trabajar por lo que considera que la realidad de Tarsicio Carballo es muy diferente a la suya.