El Concello estudia utilizar un láser para erradicar las malas hierbas

El Concello de A Coruña estudia nuevas fórmulas no agresivas para eliminar las llamadas malas hierbas en la ciudad. En estos momentos baraja la utilización de fuentes de calor, como el láser, o la espuma caliente, que además limpia. La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, señala que se ha descartado el uso del vinagre, utilizado por el anterior gobierno local de La Marea Atlántica, porque no es efectivo. Asegura, no obstante, que no se va a utilizar ni glifosato ni ningún otro producto tóxico para eliminarlas.

Tras constatar que las malas hierbas siguen creciendo en algunos puntos de aceras, calles y parques de la ciudad, el gobierno local asegura que el vinagre no es la solución para erradicarlas. El ácido acético, el vinagre, contribuía, además, dice, a la acidificación del suelo. Los técnicos de Medio Ambiente barajan la posibilidad de erradicarlas con calor.

Fontán asegura que ha mantenido contactos con la Universidade da Coruña, con expertos en química, biología e ingeniería agraria, además de con los propiso expertos municipales. La asociación ecologista Libera alerta del peligro de herbicidas para los animales y pide trabajar con podas. Pone el ejemplo de Nantes o Vitoria.