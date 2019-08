Todo lo que sucedió con Miranda Huff (Suma 2019), de Javier Castillo

El escritor Javier Castillo publicaba recientemente su tercera novela “Todo lo que sucedió con Miranda Huff” (Suma, 2019) en la que repite el género de suspense que tanto éxito le dio con las anteriores: “El día que se perdió la cordura” y “El día que se perdió el amor” que superaron los 300.000 ejemplares vendidos.

Lo que iba a ser un agradable fin de semana en una cabaña en el bosque de Hidden Springs se torna en una pesadilla cuando Miranda, pareja de Ryan Hudd, desaparece sin dejar rastro. Castillo tiene la habilidad de sorprender al lector con giros y situaciones inesperadas que enganchan hasta la última página. Hay una mayor profundidad en los personajes de esta novela e, incluso, hay lugar para tratar las crisis de pareja.

Fragmento del Capítulo 1

“Ryan

La última vez

24 de septiembre de 2015.

Me desperté en la cama con las sábanas arrugadas bajo mi cuerpo desnudo y, al abrir los ojos, eché de menos que allí estuviesen los de Miranda, observándome intensamente, escudriñando mis sueños. ¿Qué demonios te han invadido esta noche? ¿De quién huías en tu pesadilla? ¿En quién diablos te has convertido?, parecía pensar, mientras la luz dorada del amanecer iluminaba su cabello rojizo y daba un brillo especial a sus ojos marrones. Ella siempre lo hacía. Cuando se despertaba, se quedaba a mi lado, viéndome dormir, como si fuese un espectáculo, hasta que llegue el momento en que yo abría los ojos y comenzábamos a discutir. La verdad es que aún no sé por qué lo hacía. Aunque ella decía que era para compartir juntos “los primeros momentos de la mañana”, yo pensaba que era porque se trataba de los únicos instantes del día en que no nos lanzábamos dardos punzantes el uno al otro.”