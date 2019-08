El Xerez CD comunica a la Andaluza que no jugará el domingo

El Xerez CD ya ha trasladado a la Federación Andaluza de Fútbol su delicada situación económica y su intención de no desplazar al primer equipo a Arcos donde debería enfrentarse este próximo domingo.

Juan Miguel Becerra, ya se ha puesto en contacto con los responsables del organismo federativo, “les he dicho que no podemos reunir los 130.000 euros que se necesita para desbloquear los derechos federativos, les he pedido amparo, pero la realidad es la que es”, asegura en la Cadena SER.

La cantidad más importante de la deuda se la lleva la partida de AFE, asociación a la que debe abonar casi 70.000 euros para que los futbolistas retiren sus denuncias. Con el Colegio de Entrenadores la deuda también es importante, ya que es de 30.000 con los últimos cuerpos técnicos del club.

A esas cifras, hay que unir el pago a jugadores de la última etapa de Segunda División A, que también supone a la entidad un lastre importante, ya que necesita al menos 26.000 euros. Becerra señala que "Luis Oliver estaría solo dispuesto a abonar unos 60.000 euros, pero el resto nos dice que tenemos que ponerlo nosotros. Le he dicho a la Federación que tenga en cuenta que estaría próximo que un club histórico como el Xerez desaparezca, porque no acudir al primer partido de liga sería empezar con tres puntos menos y posiblemente con jugadores que podrían ya salir huyendo de aquí”.